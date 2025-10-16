زلزال قوي يهز إقليم بابوا في إندونيسيا

ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر اليوم (الخميس) إقليم بابوا في إندونيسيا، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ووقع الزلزال على عمق 70 كيلومتراً، وكان مركزه على بُعد نحو 200 كيلومتر من مدينة أبيبورا التي يسكنها أكثر من 62 ألف نسمة.

وعلى الرغم من شدة الزلزال، لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة في المنطقة. كما أشار مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ إلى أنه لم يصدر أي تحذير من احتمال حدوث موجات مد عاتية، مما يخفف من مخاوف السكان المحليين.

وتعتبر إندونيسيا واحدة من أكثر البلدان عرضة للنشاط الزلزالي بسبب وقوعها على «حلقة النار» في المحيط الهادئ، وهي منطقة نشطة بركانيًا وزلزاليًا بشكل مستمر، مما يجعل الزلازل جزءًا من واقع الحياة هناك.