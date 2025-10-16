انفجار داخل طائرة في الجو.. بعد إقلاعها من مصر

اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة «ويز إير» إلى الهبوط الاضطراري في مدينة نابولي الإيطالية، بعد أن شعر عدد من الركاب بدوي انفجار في مخزن الأمتعة، أثناء رحلتها من شرم الشيخ إلى روما. ووفقا لصحيفة ديلي ميل، كانت الرحلة تقل مجموعة من الصحفيين والمصورين الذين غطوا قمة شرم الشيخ للسلام، التي حضرها عدد من قادة العالم بينهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وأبلغ الركاب عن سماع صوت انفجار قوي من الجزء السفلي للطائرة، تلاه انتشار رائحة غريبة داخل المقصورة، ما أثار حالة من الذعر. كما شهد بعض الركاب تصاعد دخان خفيف من مخزن الأمتعة، مما دفع طاقم الطائرة إلى اتخاذ قرار فوري بتحويل مسار الرحلة والهبوط في أقرب مطار آمن.

هبوط اضطراري

هبطت الطائرة بسلام في مطار نابولي، حيث استقبلتها فرق الإطفاء والطوارئ التي باشرت بفحص الطائرة بشكل دقيق للتحقق من سلامتها. وأكدت شركة «ويز إير» في بيان رسمي أن الهبوط الاضطراري جاء نتيجة مشكلة تقنية، دون تسجيل أية إصابات أو مشكلات صحية بين الركاب. وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية لم تكشف وجود دخان أو حريق فعلي على متن الطائرة، وأن طاقم الطائرة اتبع كافة الإجراءات الوقائية الضرورية لضمان سلامة جميع الموجودين على متن الرحلة.