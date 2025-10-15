لقي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم أمس (الثلاثاء)، في مقاطعة جايسالمير بولاية راجاستان شمال الهند، بعدما اشتعلت النيران داخل حافلة ركاب يُعتقد أن تماسا كهربائيّا كان وراء اندلاعها، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في ولاية راجاستان شمال الهند، واندلع الحريق في الحافلة التي كانت تقل 57 راكبا أثناء انتقال الحافلة من مدينة جايسالمير السياحية.

وأوضح المتحدث باسم شرطة جايسالمير، رانجيت سينغ، أن الحريق اندلع فجأة أثناء سير الحافلة على الطريق السريع، ما أدى إلى انتشار اللهب بسرعة فائقة داخل المركبة القديمة، محاصرا الركاب الذين كانوا يعودون من رحلة سياحية.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن «الضحايا احترقوا تماما، وأصبح التعرف عليهم صعبا، لذا تم جمع عينات DNA لتحديد الهويات» مضيفا أن 16 آخرين نُقلوا بحالة حرجة إلى مستشفى جاواهار في جايسالمير، بينما أُحيل آخرون للعلاج المتقدم، وشهدت عمليات الإنقاذ مشاركة فرق إطفاء وطائرات هليكوبتر، لكن الانتشار السريع للنيران حال دون إنقاذ المزيد.

وهرع رئيس وزراء ولاية راجاستان، بهاجان لال شارما، إلى موقع الحادث فور إخطاره، وأشرف على جهود الإغاثة وأعلن عن تعويضات فورية قدرها 400 ألف روبية (حوالى 4800 دولار) لعائلات القتلى و100 ألف روبية للمصابين.

كما أصدر رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي بيانا يعبر فيه عن «حزنه العميق»، وأعلن عن مساعدات حكومية إضافية قدرها 200 ألف روبية لكل عائلة متضررة، و50 ألف روبية للمصابين، مشددا على أن «الحكومة ستدعم المتضررين في هذا الوقت الصعب».

وأثار الحادث موجة من الغضب العام في راجاستان، حيث يُعد النقل البري الوسيلة الرئيسية للسياح والمحليين في المناطق النائية مثل جايسالمير، الشهيرة بقلعتها الذهبية وكثبانها الرملية، وأكدت الشرطة أن التحقيقات جارية للتأكد من حالة الحافلة، التي تعود لشركة خاصة، وما إذا كان هناك إهمال في الصيانة الكهربائية.

ويأتي الحادث المروع وسط تاريخ طويل من الحوادث المماثلة في الهند، حيث سجلت الدولة أكثر من 150 ألف وفاة مرورية سنويا، معظمها بسبب الحرائق أو التصادمات.