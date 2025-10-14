«أمازون» تفصل فلسطينياً اعترض على تعاونها مع إسرائيل

فصلت شركة «أمازون» المهندس الفلسطيني أحمد شحرور بعد احتجاجه على تعاون الشركة مع الحكومة الإسرائيلية، وبررت الإدارة القرار بانتهاكه سياسات العمل الداخلية.

محتوى الاحتجاجات

وكان شحرور وزّع منشورات داخل مقر الشركة وانتقد علناً عبر «سلاك» التعاون مع الحكومة الإسرائيلية، وخصوصاً مشروع الخدمات السحابية «نيمبوس» الذي يدعم الجيش الإسرائيلي.

ووفقاً لـ«بلومبيرغ»، نفى شحرور قيامه بأي مضايقات وادعى أن الإدارة اتهمته ظلماً، مؤكداً وجود أدلة فيديو تثبت ذلك. من جهتها، أكدت «أمازون» أنها اتخذت إجراءات صارمة ضد أي سلوك يهدد زملاء العمل.

سياق أوسع

أمازون ليست الشركة الوحيدة التي تواجه احتجاجات بسبب علاقاتها مع إسرائيل، إذ تعرضت قوقل أيضاً لانتقادات مماثلة بسبب تعاونها في مشاريع مشابهة.

ويبقى تساؤل حول تأثير هذه الاحتجاجات على سياسات الشركات الكبرى في التعامل مع النزاعات السياسية، ومدى حرية التعبير داخل بيئة العمل.