بعد سخرية إلكترونية.. الجيش الأمريكي يستبعد جنوده البدناء

أثارت صور التقطتها عدسات وسائل الإعلام لجنود من الحرس الوطني الأمريكي «بدوا بوزنٍ زائد» موجة انتقادات واسعة بعد وصولهم إلى شيكاغو ضمن حملة أمنية موسعة. الصور التي انتشرت كالنار في الهشيم، أظهرت الجنود أثناء نزولهم من شاحنة عسكرية، وهم يرتدون الزي الرسمي ويحملون بنادق وحقائب، لكن اللافت كان حجم أجسادهم.لم يتأخر رد فعل وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إذ أعلن على منصة X: «عادت المعايير إلى وزارة الحرب»، مشيرًا إلى استبدال الجنود غير الملتزمين بمعايير اللياقة البدنية. وكان هؤلاء الجنود من بين 200 عنصر أُرسلوا من تكساس إلى شيكاغو بطلب من ترمب لتعزيز الأمن.وسرعان ما امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة، وُصف فيها الجنود بـ «فريق الوجبات الست» و«البوفيهات الخضراء»، وسط تساؤلات عن جدوى إرسال جنود لا يبدون في حالة بدنية ملائمة لمهمات ميدانية.وتأتي هذه الواقعة في وقتٍ يفرض فيه هيجسيث معايير جديدة أكثر صرامة على الجنود، تتعلق بالوزن والطول واللياقة العامة. وقد أعرب عن استيائه سابقًا قائلاً: «من المرهق النظر إلى التشكيلات ورؤية جنودٍ بدينين. إنه منظر سيئ».من جانبها، أوضحت وزارة الدفاع في تكساس أن سرعة نشر القوات (أقل من 24 ساعة) جعلت عملية التحقق من الالتزام بالمعايير تجري لاحقًا، ليُكتشف أن بعض العناصر لم يستوفوا الشروط. وجرت إعادتهم إلى وحداتهم، واستبدالهم بعناصر أخرى مؤهلة.