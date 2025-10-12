هل ينجو بايدن من السرطان؟

الجراحة الأخيرة

هل يؤثر العمر؟

لحظة إنسانية

أعلنت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي السابق جوزيف بايدن أن الأخير يخضع لعلاج إشعاعي وهرموني بعد تشخيص إصابته بسرطان بروستاتا من النوع العدواني في مرحلته الرابعة.في سبتمبر، أزال الأطباء آفات سرطانية من جبهة بايدن، ما ترك ندبة بارزة فوق عينه. وسبق ذلك عملية لإزالة ورم من صدره عام 2023.ورغم تدهور حالته الصحية، يصر بايدن (82 عامًا) على الظهور في مناسبتين عامتين هذا الشهر:- استلام جائزة الإنجاز مدى الحياة من معهد إدوارد كينيدي في بوسطن.- خطاب في عشاء خيري للحزب الديمقراطي في نبراسكا.صحة بايدن وسنه المتقدم أثرتا بشكل واضح على صورته السياسية، وساهما في إنهاء حملته الانتخابية خلال مناظرة خريفية كارثية أمام دونالد ترمب.ورغم الانتشار العظمي للسرطان، يشير خبراء إلى أن المرض لا يزال قابلاً للسيطرة، مؤكدين إمكانية عيش المصابين به لسنوات طويلة إذا استمر العلاج.نشر حاكم واشنطن بوب فيرغسون صورة له وهو يلعب الشطرنج مع بايدن في منزله بديلاوير. وكتب: «ناقشنا مستقبل أمريكا. ترك الرئيس السابق انطباعاً رائعاً بقوته الذهنية رغم التحديات».