«هلوسة الذكاء الاصطناعي» خطيرة مهنيّاً.. و«عكاظ» تكشف الحلول

ماذا لو قلت لك إن الذكاء الاصطناعي لا يعرف الفرق بين الحقيقة والخيال؟



وأنه يمكنه اختراع إحصاءات، عواصم، كتب، بل وحتى أشخاص، ويخبرك بها بثقة مرعبة؟

مرحباً بك في عالم «هلوسة الذكاء الاصطناعي».. ستكشف لك «عكاظ» في هذا التقرير الخطر القادم الذي يهدّد كل من يستخدم هذه الأدوات دون وعي.

الكذبة الأنيقة

«هلوسة الذكاء الاصطناعي» تحدث عندما تنتج النماذج محتوى زائفاً يبدو حقيقيّاً 100%.

قد يخترع النموذج كتاباً غير موجود، أو يزيف معلومة طبية، أو يعطيك رقماً وهميّاً.. ويقدمه لك كأنه واثق أنه حق لا ضلال بعده.

لماذا يهلوس الذكاء؟

بيانات فاسدة

إذا تدرب النموذج على بيانات ناقصة أو منحازة.. فمصيره الكذب.

هيكلة ضعيفة

النموذج يتنبأ بالكلمة التالية فقط، لا يفهم معناها.

أسئلة مشوشة

لو طرحت أسئلة مشوشة على شاكلة «ما قصة فتاة القرش؟» قد ينتج عنها سيناريو وهمي كامل من عقل الآلة.

فرط التكرار

إذا تدرب النموذج كثيرًا على عيّنة معينة، يصبح عبداً لها.





أنواع الهلوسة

خطأ واقعي: مثل تاريخ خاطئ أو بلد غير موجود.

معلومة مختلقة: مصدر وهمي، أو شخص غير حقيقي.

سخرية تتحول لحقيقة: مثل توصية بأكل الصخور (حدث فعلًا!).





كيف تُدمر الشركات بسبب هذا؟

خسرت Google 100 مليار دولار بسبب إجابة وهمية.

ألغي آلاف المستخدمين اشتراكاتهم بسبب إجابات هلوسية.

قراصنة يستخدمون مكتبات برمجية وهمية اختلقها الذكاء الاصطناعي نفسه!





كيف تتصدى لهذه الكذبة الجميلة؟

استخدم RAG

بمعنى أن تدع النموذج يستند إلى مصدر خارجي موثوق.

دقق أسئلتك

اسأل بوضوح.. تحصل على إجابة دقيقة.

لا تطرد البشر الإشراف البشري ضرورة لا رفاهية.

نظف البيانات

كفّ عن تغذية النماذج بـ «مخلفات وتفاهات الإنترنت».

امنحه حق قول «لا أعلم»

أفضل من أن يؤلف هراء يبدو ذكيّاً.





حلول ذكية.. لا يذكرها أحد:

درّب النموذج على تقارير رسمية، وليس تغريدات.

خصص النموذج لمجال واحد (طب، قانون، صحافة... الخ).

اختبر النموذج في سيناريوهات حساسة قبل الإطلاق.





قبل أن تغادر..

الذكاء الاصطناعي ليس ذكيّاً.. إنه مقلّد محترف، وأحياناً كاذب خطير.

إذا لم تتعامل معه باحترام وذكاء وصرامة، فستكون ضحيته التالية.