«موسم الرياض» ينطلق بعرض نيويوركي ضخم لا يُفوّت

تنطلق فعاليات موسم الرياض 2025 رسميا، غدا (الجمعة)، بعرض افتتاحي مدهش مستوحى من موكب «ميسي» الشهير في نيويورك، ليحطم أرقام الموسم السابق ويقدم تجربة ترفيهية عالمية فريدة.سيقام العرض بالقرب من صالةأرينا، بمشاركة أكثر من 3000 مؤدٍ و25 منطادا عملاقا وعربات استعراضية ضخمة. والحدث مفتوح ومجاني للجمهور، ويعد أكبر افتتاح في تاريخ موسم الرياض حتى الآن، حسب إعلان رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ.يبدأ العرض عند الثانية ظهرا، ويتضمن بالونات موكب «ميسيز» الشهيرة التي تشارك لأول مرة في الشرق الأوسط، إلى جانب فرق فنية محلية ودولية تقدم عروضا جوالة تنبض بالحياة والتنوع الثقافي، في إطار رؤية السعودية 2030.وبسبب الموكب، سيتم إغلاق بعض الطرق الرئيسية لتسهيل حركة الزوار، إذ إن دخول العرض مجاني، بينما تتوفر تذاكر فعاليات الموسم الأخرى بأسعار تبدأ من 25 ريالا. ويُنصح بالحضور مبكرا لتجنب الازدحام والاستفادة من وسائل النقل المخصصة.يقدم موسم الرياض 6 مناطق ترفيهية مميزة تشمل بوليفارد وورلد، وهاوس أوف هايب، ومنطقة مستر بيستللتحديات التفاعلية، إلى جانب فعاليات رياضية وموسيقية كبرى بمشاركة نجوم عالميين مثل، وبطولات الملاكمة والتنس ومهرجانافتتاح موسم الرياض 2025 ليس مجرد احتفال بل تجربة شاملة تجمع بين الفن، والثقافة، والرياضة، والترفيه، لتظل الرياض وجهة لا تنام وتقدم كل جديد طوال الموسم.