طائرة إيرلندية تكاد تسقط.. نفد وقودها في السماء

محاولات هبوط فاشلة

الوقود يكفي لـ5 دقائق فقط!

شهادات من قلب الحدث

تحقيق مفتوح

شهدت رحلة طيران رايان إير القادمة من بيزا الإيطالية إلى بريستويك باسكتلندا، حالة طوارئ حقيقية بعدما أُعلنت إشارة استغاثة بسبب نفاد الوقود في الجو، مما أجبر الطائرة على تغيير مسارها والهبوط اضطرارياً في مطار مانشستر.وسط رياح عاتية تجاوزت سرعتها 100 ميل في الساعة بسبب العاصفة «إيمي»، حاولت الطائرة عدة مرات الهبوط في مطار بريستويك ثم في إدنبرة، لكن جميع محاولات الهبوط باءت بالفشل بسبب الظروف الجوية القاسية، قبل أن تتمكن من الهبوط بأمان في مانشستر.وصعق طاقم الطائرة بانخفاض منسوب الوقود ووصوله إلى 220 كيلوغراماً فقط من الوقود في خزان الطائرة، وهو ما يعادل أقل من 6 دقائق من الطيران، أي ما يُعرف بـ«الاحتياطي النهائي للوقود»، مما يشكل خطراً كبيراً على سلامة الرحلة.وقال ألكسندر مارشي (أحد الركاب) إن الرحلة تأخرت بسبب إضراب ومظاهرات في مطار بيزا، ووصف هبوط الطائرة بأنه كان مرعباً مع عدة محاولات هبوط متقطعة، مؤكداً شعور الجميع بالارتياح بعد الهبوط في مانشستر، متمنياً عدم السفر جواً في القريب العاجل.أعلنت شركة رايان إير فتح تحقيق حول الحادثة، مؤكدة تعاونها الكامل مع السلطات المختصة، في حين تظل الأسباب الدقيقة وراء قلة الوقود وعدم تمكن الطائرة من الهبوط في الوجهتين قيد الدراسة.