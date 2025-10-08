كيف قتل كلبان طفلاً في «الحضانة»؟

لقى طفل يبلغ من العمر عامين حتفه بعد أن هاجمه كلبان من فصيلة «روت فايلر» في مركز رعاية أطفال غير مرخص في جنوب ولاية جورجيا الأمريكية.

إهمال قاتل

توثيق الحادثة

رد فعل الشرطة

اتهامات قانونية

كانت صاحبة المركز ستايسي ويلر كوب (48 عامًا) نائمة أثناء الحادثة، وتركت الطفل بلا إشراف لأكثر من ساعتين، مما سمح له بالدخول إلى فناء المنزل وفتح قفص الكلبين.كشفت كاميرات المراقبة في المركز اللحظات المفجعة للهجوم، إذ أظهرت الكلبين يهاجمان الطفل حتى وفاته، في مشهد صادم خلّف ألمًا وحزنًا عميقًا في نفوس الأسرة.عند وصول الشرطة، كان الطفل قد فارق الحياة. وكان هذا الطفل الوحيد داخل المركز وقت الحادثة رغم أن المركز يستقبل عادة نحو 10 أطفال.وجهت السلطات إلى صاحبة المركز تهم القتل من الدرجة الثانية، وإساءة معاملة الأطفال، وتم نقلها إلى سجن مقاطعة لاوندز، وسط تحقيقات مستمرة في الحادثة.