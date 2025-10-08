امرأة صينية تبتلع 8 ضفادع حيّة لعلاج آلام الظهر!

في حادثة غريبة ومثيرة للدهشة، نُقلت امرأة صينية (82 عامًا) إلى المستشفى بعد تناولها ثماني ضفادع حية، ظنًا منها أنها وسيلة فعالة لعلاج آلام الظهر المزمنة.

علاج شعبي خطير

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السيدة تشانغ قررت تجربة علاج شعبي قديم يدّعي أن تناول الضفادع الحية يساعد في تخفيف آلام الانزلاق الغضروفي.

وقد طلبت من أسرتها مساعدتها في اصطياد الضفادع دون أن تشرح السبب، ثم تناولت 3 منها فورًا، والبقية في اليوم التالي.

الألم يتحول إلى «طوارئ»

تشخيص مرعب

وبعد ساعات من تناولها الضفادع، بدأت تشانغ تعاني من آلام شديدة في البطن وعدم القدرة على المشي، ما استدعى نقلها إلى المستشفى، إذ كشفت أنها ابتلعت الضفادع حية.أجرى الأطباء فحوصات شاملة وتبين إصابتها بعدوى طفيلية خطيرة نتيجة دخول طفيليات مثل «سبارغانوم» إلى جسدها، مما ألحق ضررًا بجهازها الهضمي.

وبعد أسبوعين من العلاج، تماثلت السيدة للشفاء وغادرت المستشفى.

الطب الشعبي تحت المجهر

ووفقًا للأطباء، ليست هذه الحالة الأولى، إذ يعالجون باستمرار مرضى ابتلعوا ضفادع أو زواحف للعلاج.

ويمتلئ تاريخ الطب الشعبي الصيني باستخدام مكونات غريبة مثل مرارة الأفاعي، والسمندل العملاق، وحتى الضفادع الصغيرة لعلاج الأمراض الجلدية وفقر الدم.

تحذير طبي

وحذّر الأطباء من الاعتماد على الوصفات التقليدية غير المثبتة علميًا، التي قد تؤدي لمضاعفات صحية خطيرة بل وقاتلة أحيانًا.