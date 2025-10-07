هل أصبح «TikTok» إدماناً ؟

أظهرت بيانات حصرية من أكثر من 800 مستخدم أمريكي ارتفاع ساعات المشاهدة اليومية على TikTok
من نصف ساعة إلى أكثر من ساعة خلال 5 أشهر فقط.
4 ساعات يومياً
ويتصفح المستخدمون الأثقل المنصة لنحو 4 ساعات يومياً، مع إدمان يتزايد مع كل تمرير.
خوارزمية لا ترحم
يعرض النظام الذكي للتوصيات في TikTok
محتوى مخصصاً بشكل يدفع المستخدم للانجذاب المستمر، مما يصعب إيقاف التمرير.
عواقب اجتماعية ونفسية
وتقضي الزيادة في الوقت على التواصل الاجتماعي الحقيقي وتؤثر على التركيز والإنتاجية، بحسب خبراء.
كيف تتخلص من الإدمان؟
لمواجهة الإدمان التكنولوجي يجب اتباع خطوات بسيطة مثل إيقاف الإشعارات، وضبط حدود زمنية، كما أن حذف التطبيق لفترة يمكن أن يساعد في السيطرة على الاستخدام.