معلم يضع «صلصة حارة» في فم طفل مصاب بالتوحد

J.C. Nalle

صدمة الطفل ووالدته

التحقيقات مستمرة

في واقعة أثارت استياءً واسعاً، جرى وضع مساعد معلم في إجازة إدارية بعد اتهامه بوضع صلصة حارة في فم طفل غير ناطق مصاب بالتوحد في مدرسةالابتدائية في واشنطن العاصمة.شانيز جريغز والدة الطفل ديفيد (9 سنوات)، قالت لصحيفة واشنطن بوست إن ابنها الذي عادة ما يكون نشيطاً وحيوياً عند عودته من المدرسة، وجدته في ذلك اليوم مستلقياً بلا حركة تقريباً، وشعره حار. مضيفةً: «سألت ديفيد إذا كان بخير، لكنه لم يرد».بدأت المدرسة والسلطات المحلية تحقيقاً فورياً في الحادثة، وسط مطالب من أولياء الأمور بضمان سلامة الأطفال في المدارس، خصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة.