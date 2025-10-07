القضاء الأمريكي يرفض طلب «قوقل» لتأجيل تغييرات متجر التطبيقات

رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب قوقل العاجل لمنع تنفيذ تغييرات مهمة على متجر Google Play
، ما يمهد الطريق لتطبيق قرارات محكمة أدنى تبدأ في 22 أكتوبر الجاري.
تسهيلات للمطورين
يلزم القرار القضائي قوقل بالسماح للمطورين بتقديم طرق دفع بديلة عن نظامها الرسمي، مما يتيح لهم حرية تحديد الأسعار وفتح المجال أمام المنافسة.
خلفية النزاع
وكان النزاع قد بدأ في 2018 بين قوقل وEpic Games
، مطورة لعبة Fortnite
الشهيرة، بعدما حاولت الشركة تجاوز نظام دفع قوقل الذي يفرض عمولة 30%، من خلال برمجيات سرية ضمن التطبيق.
ماذا بعد؟
رغم القرار الحالي، قد تعود القضية إلى المحكمة العليا لمزيد من المراجعة، مع توقعات بطلب قوقل لمراجعة شاملة بحلول الـ 27 من أكتوبر الجاري.
تطورات منتظرة
وفي حال قبول المحكمة العليا للنظر في القضية، قد يشهد هذا الفصل القضائي نقاشات حاسمة حول مستقبل سيطرة متاجر التطبيقات على نظام الدفع.