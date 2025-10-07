دراسة جديدة تكشف عن كوكب جديد يغير قواعد تكوُّن الأجرام السماوية

في اكتشاف مذهل يعيد تشكيل فهمنا لتكوُّن الكواكب، أعلن علماء الفلك عن رصد كوكب تائه يدعى Cha 1107-7626، يبتلع كميات هائلة من الغاز والغبار بمعدل يصل إلى ستة مليارات طن في الثانية، وهو أعلى معدل نمو مسجل على الإطلاق لأي جسم كواكبي.

التكوُّن لدى النجوم الشابة

ووفقاً لدراسة نشرت في The Astrophysical Journal Letters يعتبر هذا السلوك، الذي يشبه عملية التكوُّن لدى النجوم الشابة، الأقوى في تاريخ الملاحظات لكائنات بحجم كواكب، حيث يُرصد لأول مرة في كوكب تائه يتغذى من قرص غازي محيط به دون وجود نجم قريب.

وكشفت الملاحظات، التي أجراها مرصد عملاق في تشيلي بالتعاون مع تلسكوب جيمس ويب الفضائي، عن «اندفاع نمو» حدث في أبريل-مايو ويونيو-أغسطس، إذ زاد معدل الامتصاص 6-8 مرات عن الطبيعي، مع تغيرات كيميائية في القرص تشمل ظهور بخار الماء.





الكواكب المتجوّلة

ويقع الكوكب التائه Cha 1107-7626 على بعد حوالى 620 سنة ضوئية في كوكبة الشمايلون، وهو كوكب تائه بحجم 5-10 أضعاف كتلة المشتري، يبلغ عمره 1-2 مليون سنة فقط، ما يجعله في طور التكوُّن المبكر.

وعلى عكس الكواكب التقليدية التي تدور حول نجوم، هذه الكواكب المتجولة إما تُطرد من أنظمة نجمية أو تتكون بشكل مستقل، وغالباً ما تُعتبر باردة وصامتة، لكن هذا الكوكب يُغذى من قرص غازي وغباري محيط، في عملية تُدعى الالتصاق، مدفوعة بحقول مغناطيسية قوية تشبه تلك في النجوم الشابة.

وأكد باحثون مثل فيكتور ألميندروس أباد وبيليندا داميان أن هذا «يُذيب الخط الفاصل بين النجوم والكواكب»، إذ يُرصد اندفاع (مثل ذلك الذي في النجوم) لأول مرة في جسم كواكبي، وقد حدث سابقاً في 2016، ما يشير إلى تكرار محتمل.

ويقدم هذا الاكتشاف نظرة نادرة إلى مراحل التكوُّن الأولى للكواكب المتجولة، التي قد تكون أكثر شيوعاً مما نعتقد، ويُشير إلى أن بعضها يتكون كالنجوم الأضعف كتلة.

ويُعد هذا الاكتشاف خطوة كبيرة في علم الكواكب خارج النظام الشمسي، إذ يُظهر أن الكواكب المتجولة يمكن أن تنمو بسرعة نجمية، ما يُثري فهمنا لأصولها ويُشير إلى إمكانية وجود آلاف مثلها في مجرتنا.