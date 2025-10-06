حديقة أمريكية تحت الماء لمكافحة تغير المناخ في فلوريدا.. ما قصتها؟

كشف الفنان الأرجنتيني لياندرو إرليش عن غمر 22 سيارة خرسانية ضمن مشروع «Concrete Coral» قبالة ساحل ميامي بيتش، كجزء من مبادرة «The Reefline» لإنقاذ الشعاب المرجانية المتدهورة في فلوريدا، وإعادة بناء نظام الشعاب المرجانية في تلك المنطقة.

ووفقا لوسائل إعلام أمريكية صُنعت هذه السيارات من خرسانة بحرية منخفضة الانبعاثات، وستُزرع بالمرجان الحي لتصبح موطنا للأسماك والكائنات البحرية، مع إتاحة السباحة والغوص حولها بدءا من نوفمبر القادم.

وأكدت زيمينا كامينوس، مؤسسة المبادرة، أن العمل يحمل رسالة بيئية قوية، حيث تحول السيارات، رمز انبعاثات الكربون، إلى هياكل تدعم الحياة في مواجهة تغير المناخ.

ويأتي المشروع وسط تهديدات بيئية خطيرة تواجه الشعاب المرجانية، التي تضررت بسبب الحرارة البحرية والتلوث، فيما تهدف مبادرة «The Reefline» إلى زراعة المرجان وتعزيز السياحة البيئية.

وتعتبر المبادرة الأمريكية بمثابة «مشروع بيئي» يهدف إلى إنشاء حديقة فنية تحت الماء تمتد لـ7 أميال قبالة ساحل ميامي بيتش، تجمع بين التماثيل الفنية والهياكل الهجينة للشعاب المرجانية لتعزيز التنوع البيولوجي ومكافحة تآكل الشواطئ وارتفاع مستوى سطح البحر.

وصنعت السيارات بقوالب مطبوعة ثلاثيا الأبعاد من خرسانة منخفضة الانبعاثات، مع نظام لزراعة المرجان، لتصبح حاجزا طبيعيا وموطنا للسمك والكائنات البحرية، معتمدة على نجاح تجارب سابقة أظهرت «استعمارا كاملا» للحياة.

يأتي هذا في سياق تدهور شعاب فلوريدا، الذي يواجه موجات حرارية بحرية (مثل عام 2023 التي أدت إلى تبييض واسع النطاق)، وتلوثا وأنشطة بشرية، ما يهدد التنوع البيولوجي والسياحة.