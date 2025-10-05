أرامل روسيا يخاطبن أزواجهن عبر الذكاء الاصطناعي

تشهد روسيا ظاهرة متصاعدة وغير مسبوقة، تتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة إحياء ذكريات الجنود القتلى عبر فيديوهات «وداع أخير» موجهة لزوجاتهم وأطفالهم، تحاكي كلامهم، وملامحهم، وحتى تعبيراتهم الحنونة.

لحظة بعد الموت

في أحد الفيديوهات، يظهر جندي شاب يرتدي بدلة زفاف فضية، يقبّل عروسه، ثم ينتقل المشهد إلى ظهوره بالزي العسكري يصعد سلّما أبيض نحو السماء، مبتسما ومودّعا. في مشهد مؤثر يعكس مزيجا من التقنية والحداد.

صناعة الذكريات

تعتمد هذه المقاطع على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل استنساخ الصوت وتحريك الصور الثابتة، وتُنتجها شركات متخصصة لصالح أسر الجنود، في محاولة لمنحهم لحظة ختامية لم تتح لهم في الواقع.

بين التعزية والتسويق

ترى بعض الأرامل أن هذه الفيديوهات تمثل لمسة عزاء تساعد في تخفيف ألم الفقد، بينما يرى آخرون أنها تسويق مقنّع لفكرة «الموت من أجل الوطن» وتوظيف عاطفي لذكريات الجنود.

ذاكرة لا تموت

وتثير هذه الظاهرة جدلا أخلاقيا واسعا، تتردد فيه أسئلة مثل: هل من اللائق استخدام الذكاء الاصطناعي لتجسيد من رحلوا؟ وهل تتحول الذكريات إلى أداة تجنيد غير مباشرة للقتال؟ لكن في روسيا اليوم، لم يعد الموت نهاية القصة.