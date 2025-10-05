من السجن إلى مليون دولار.. قصة نجاح شاحنة الطعام في هيوستن

من التنظيف إلى العقارات

الانطلاقة في عالم الطعام

Goodies Soul Kitchen

نموذج عمل ناجح

تمكين المجتمع

Birds and Buns.

واجه الشاب الأمريكي داوون ماثيوز رفضاً متكرراً في سوق العمل بسبب سجله الجنائي، رغم حصوله على شهادتين جامعيتين، إذ قدم أكثر من 200 طلب وظيفة دون جدوى، ما دفعه إلى خلق فرصته بنفسه.بدأ ماثيوز مشواره بريادة الأعمال في 2017 عبر تأسيس شركة تنظيف، ثم توسع في مجال إزالة النفايات والاستثمار العقاري، إذ يملك حالياً 16 عقاراً تدر عليه دخلاً شهرياً ثابتاً.لم تكن مشاريعه السابقة ناجحة كلياً، وبعد خسارته مبلغاً كبيراً في مشروع ملهى ليلي فاشل، قرر الدخول إلى قطاع الطعام عبر شاحنة طعام تسمىفي هيوستن، التي بدأت بإيرادات تجاوزت مليون دولار خلال عام واحد.يعتمد ماثيوز على تقديم خدمة عالية الجودة ونظام عمل متقن، مع أطباق شعبية كالسمك المقلي، وأجنحة الدجاج، ويخدم نحو 300 زبون أسبوعياً، محققاً إيرادات تصل إلى 20 ألف دولار أسبوعياً.يوظف ماثيوز مدمنين متعافين وأشخاصاً بسجل جنائي، معتقداً أن المهارات أهم من الورق الرسمي، ويخطط لتوسيع إمبراطوريته في قطاع الضيافة عبر شاحنة طعام ثانية تحمل اسم