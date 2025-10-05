الصينيون يؤرخون «بيضة ديناصور».. عمرها 85 مليون سنة

نجح فريق علمي في تحديد عمر بيضة ديناصور قديمة بدقة غير مسبوقة، باستخدام تقنية تأريخ جديدة تعتمد على اليورانيوم والرصاص، لتثبت أنها تعود إلى 85 مليون سنة.

تعتمد الطريقة على تحليل تحلل اليورانيوم إلى رصاص داخل قشور البيض، باستخدام ليزر دقيق، مما يوفر توقيتاً زمنياً دقيقاً دون الحاجة للاعتماد على الطبقات الجيولوجية المحيطة.تم العثور على البيضات في موقع تشينغلونغشان بحوض يونيانغ في وسط الصين، وتعود إلى العصر الماستريخي في أواخر العصر الطباشيري، ما يفتح نافذة لفهم المناخ القديم والتحديات التطورية.الدراسة المنشورة في مجلة، تعطي رؤية جديدة لفهم النظم البيئية لما قبل التاريخ، وقد تساعد في وضع تسلسل زمني عالمي لبيض الديناصورات.وأكد الباحث الرئيسي الدكتور بي تشاوأن هذا النهج يمكن أن يغير جذرياً فهمنا لتطور الديناصورات وعوامل انقراضها عبر الزمن.