احتفت مجلة «نيتشر» الأمريكية، باكتشاف رسومات بالحجم الطبيعي على صخور الحجر الرملي في صحراء النفود السعودية، يعود عمرها إلى نحو 12 ألف سنة.

ويمثل الاكتشاف تحدياً للمعتقدات السابقة بشأن موعد أول استيطان بشري لتلك المنطقة الواقعة شمال المملكة العربية السعودية.

مجتمعات من الصيادين

ويعتقد أن تلك الرسومات قامت بها مجتمعات من الصيادين خلال الفترة الواقعة بين 11,400 و12,800 سنة، في مسعى يهدف الى وضع علامات على مواقع ورود المياه. وتم العثور على نحو 60 رسماً على الصخور، تحمل رسوماً لنحو 130 حيواناً، تشمل الجمال، والحمير، والغزلان، إلى الجنوب من صحراء النفود، في مواقع مختلفة في دائرة قطرها 32 كيلومتراً. ويبلغ طول الرسوم الخاصة بالجِمال نحو 7 أقدام.

وهي مرسومة على صخور ترتفع 128 قدماً من الأرض.

ونقلت مجلة «نيتشر» عن عالمة الآثار الإيطالية ماريا غونين، المتخصصة في أبحاث الرسوم الصخرية، قولها: إن إنجاز هذه الأعمال الفنية كان مشوباً بالخطر الشديد بسبب شدة انحدار الصخور.