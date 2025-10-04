تسببت عاصفة «آيمي» التي تشكّلت بعد انفصالها عن إعصار الأطلسي «هامبرتو»، في فوضى جوية واسعة بأوروبا، اليوم (السبت)، بعدما أجبرت السلطات الهولندية على إلغاء أكثر من 150 رحلة جوية في مطار سخيبول الدولي قرب أمستردام، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في القارة.

رحلات ملغاة وتحذيرات من الخطر

وقالت متحدثة باسم الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM)، التابعة لمجموعة «إير فرانس – كيه إل إم»، إن الشركة ألغت 138 رحلة لأسباب تتعلق بالسلامة، مشيرة إلى أن الرياح العاتية جعلت من الصعب تأمين عمليات الإقلاع والهبوط. وأوضحت شبكة «RTBF» البلجيكية أن معظم الرحلات المتأثرة كانت متجهة إلى وجهات غربية مثل المملكة المتحدة، فيما يجري إعادة توزيع الركاب على رحلات لاحقة.

الرياح تضرب بقوة

العاصفة التي تعد الأولى المسماة في موسم الأعاصير الأوروبي لعام 2025، حملت رياحاً تجاوزت سرعتها 100 كم/ساعة في غرب وجنوب هولندا، بينما وصلت إلى 90 كم/ساعة على السواحل و75 كم/ساعة في الداخل، ما دفع المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية إلى إصدار تحذير أصفر يغطي معظم أنحاء البلاد خشية سقوط الأشجار والحطام المتطاير.

تأثيرات تمتد عبر أوروبا

وامتدت تداعيات العاصفة إلى المملكة المتحدة وأيرلندا، إذ ألغيت رحلات عدة في مطاري دبلن ونورويتش، وانقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل. كما شهدت الطرق السريعة الهولندية إغلاقات جزئية بسبب تراكم المياه والحطام.

وأكدت الخطوط الهولندية أن الإجراءات الاحترازية تهدف لحماية الركاب، محذّرة من احتمال إلغاء مزيد من الرحلات غداً الأحد إذا استمرت العاصفة في قوتها.