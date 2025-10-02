فضيحة في شرطة لندن تهز الرأي العام

أصدر مفوض شرطة لندن مارك راولي اعتذارًا رسميًا عقب بث فيديو سري يظهر ضباطًا يتلفظون بتعليقات جنسية، ويمجدون العنف، ويعبرون عن آراء عنصرية.

وجاء الاعتذار بعد تحقيق بثته هيئة الإذاعة البريطانية BBC، وأثار غضبًا متجددًا تجاه سلوك قوات الشرطة في العاصمة البريطانية.

مشاهد صادمة

تظهر اللقطات ضابطًا يستخف بادعاءات اغتصاب وعنف منزلي قدمتها امرأة حامل، وضابطًا آخر يتفاخر بطريقة تعامله مع مشتبه به عبر دَفعه بعنف.

وأثناء تواجدهم في حانة، قال أحد الضباط إن شخصًا انتهك تأشيرة إقامته وكان محتجزًا «يستحق طلقة في الرأس».

إجراءات صارمة

وجرى إيقاف تسعة ضباط وموظف واحد عن العمل فورا، مع نقل اثنين آخرين من مهماتهم الميدانية، في انتظار التحقيقات.

وتواجه الشرطة أزمة ثقة متجددة، في ظل سلسلة فضائح هزت سمعة جهاز الأمن البريطاني.