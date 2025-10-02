إمبراطورية ملياردير روسي على حافة الانهيار القضائي

دعم عسكري مزعوم

الملياردير الروسي المشهور دينيس شتينجيلوف مؤسس شركة «كي دي في» للوجبات الخفيفة، يواجه خطر فقدان أصوله بالكامل بعد قرار قضائي روسي يعتبره ووالده مرتبطين بأنشطة «متطرفة» تهدد استقرار أعماله.تتهم محكمة روسية شتينجيلوف وشركته بمساعدة القوات الأوكرانية عبر تزويدها بالمواد الغذائية، وتحويل أرباح إلى دول تعتبرها روسيا «غير صديقة». كما وُجهت اتهامات لوالده بتأسيس وحدة شبه عسكرية في أوكرانيا.شركة «كي دي في» تملك أكثر من 14 مصنعاً تنتج 700 منتج متنوع، من الشوكولاتة إلى أغذية الأطفال. وتوظف الشركة نحو 39 ألف عامل، ولديها حضور دولي في أمريكا وأوروبا.بدأ شتينجيلوف (53 عامًا) عمله في تسعينيات القرن الماضي ببيع بذور دوار الشمس في سيبيريا، ثم بنى واحدة من أكبر شركات الصناعات الغذائية الروسية. وتقدر ثروته بنحو 1.5 مليار دولار.أكدت «كي دي في» التزامها بمسؤولياتها المالية والقانونية تجاه الدولة، وعبّرت عن أملها في تسوية قانونية عادلة، مؤكدة دورها في توفير فرص عمل ودعم مشاريع خيرية.يقيم شتينجيلوف حالياً في أستراليا، حيث يدير مجمعا رياضيا وسياحيا ضخما على ساحل جولد كوست، يضم ملاعب تنس وجولف وفندقا ومطعما.وتأتي هذه القضية وسط حملة روسية مكثفة لمصادرة أصول رجال أعمال منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حيث بلغت قيمة الممتلكات المصادرة نحو 46.8 مليار دولار منذ 2022.