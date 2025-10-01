على تيك توك.. تريند «أتقدّم خطوة» يذرف دموع الامتنان

فجوة بين الأجيال

لحظات مؤثرة

الجانب الفكاهي

رسالة التريند

حقق تريند «أتقدّم خطوة» انتشاراً هائلاً على منصات التواصل، خصوصاً تيك توك، إذ شارك ملايين المستخدمين من مختلف الأعمار في لعبة مؤثرة تجمع الأب وأبنائه.تعتمد اللعبة على وقوف الأب وأبنائه صفاً واحداً، مع توجيه أسئلة حول تجارب الطفولة والجهود التي بذلها كل جيل، مع تقدّم خطوة لكل إجابة بـ«نعم»، لتظهر فجوة كبيرة بين معيشة الآباء الصعبة ورفاهية الأبناء.في الفيديوهات المتداولة، يتقدّم الأب خطوة واحدة فقط، عند ذكر عمله لمساعدة الأسرة، بينما يتقدم الأبناء خطوات عديدة تعبر عن الرفاهية، مما يثير مشاعر الامتنان والحزن لدى الأبناء، وينتهي بعضها بدموع صادقة.لم يفوّت المصريون الفرصة لإضافة لمستهم الفكاهية، بنشر فيديوهات ساخرة من التريند حصدت نسب مشاهدة عالية، مما أضفى روحاً مرحة على التجربة العاطفية.سلط التريند الضوء على تضحيات الآباء غير المرئية، مؤكدين أهمية الامتنان وفهم قيمة الجهد الأسري، مع تحذير من استغلال التريند للمقارنات السلبية بين الأجيال، إذ يهدف إلى بناء جسر تفاهم وتعزيز الوعي بين الأبناء وحقوقهم وواجباتهم.