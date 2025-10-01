كيف سقط أشهر «بارون مخدرات» مغربي في قبضة الشرطة؟

متهم في 51 قضية

تمكنت السلطات الأمنية المغربية، مساء أمس (الثلاثاء)، من إلقاء القبض على «موسى فلكون»، بارون المخدرات المعروف، في مدينة سلا، بعد عملية أمنية دقيقة استغلت معلومات استخباراتية موثوقة حددت مكان وجوده.ووفقا لصحيفة «هسبريس» المغربية، يُلاحق «فلكون» في أكثر من 51 قضية تشمل الاتجار بالمخدرات الصلبة، والاتجار بالبشر، واستخدام السلاح الناري في تصفية الحسابات، والارتباط بشبكات إجرامية منظمة.ارتبط اسم موسى فلكون أخيرا بحفل زفاف ضخم في أزغنغان خلال أغسطس الماضي، شهد أحداثا إجرامية أثارت ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات القضائية لفتح تحقيق فوري في الحفل الذي تم خلاله ارتكاب عدة تجاوزات قبل فراره.تُعد هذه العملية الأمنية واحدة من أقوى الضربات التي وجهتها السلطات لشبكات الجريمة المنظمة في المغرب خلال الفترة الأخيرة، وسط إشادة كبيرة بكفاءة الأجهزة الأمنية في التعامل مع أخطر المطلوبين.