الصين تتحدى أمريكا.. ثورة تكنولوجية بلا حدود

في مدينة هانغتشو الصينية، انطلقت النسخة الرابعة من المعرض العالمي للتجارة الرقمية، حيث عرضت الصين أحدث ابتكاراتها التكنولوجية على مساحة تفوق 21 ملعب كرة قدم.من روبوتات تقاتل في حلبة إلى روبوتات تنظيف المراحيض، مرورًا بسيارات كهربائية ذات تنافس شرس، والعديد من الأجهزة الذكية التي تظهر تفوق الصين في التكنولوجيا.رغم تواجد شركة تسلا بفيديوهات روبوتات «الإنسان الآلي» وسيارة سايبرترك، إلا أن السيارة غير معتمدة في الصين، ومبيعات تسلا تتراجع بسبب المنافسة الصينية القوية.أرسل المعرض رسالة واضحة: محاولات إدارة ترمب لعزل الصين في مجال التكنولوجيا لم تنجح، حيث شارك أكثر من 11 ألف مشترٍ دولي بزيادة 64% عن العام السابق.المسؤولون الصينيون دعوا لتعزيز التعاون العالمي في الاقتصاد الرقمي، بينما يصف ترمب الصين بأنها «سرقت» من الولايات المتحدة.وتقدم الصين تأشيرات جديدة لتسهيل دخول خريجي العلوم والهندسة لدعم تطور التكنولوجيا، في خطوة تعكس انفتاحها على المواهب العالمية.ورغم الحظر الأمريكي، تواصل شركةتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحقق نجاحات كبيرة، مع منتجات جديدة مثل جهاز تصحيح الامتحانات وروبوتات متعددة اللغات.زعيم الصين شي جينبينغ يدعو إلى «الاعتماد على الذات» في التكنولوجيا لتجنب التبعية الأجنبية، مع التركيز على بناء نظام تقني مستقل.لكن مع وجود فائض تجاري ضخم، تبقى التساؤلات حول قدرة الشركات الصينية على تحقيق أرباح مستدامة وسط المنافسة العالمية والقيود الأمريكية.كما أن شركات ناشئة مثلتواجه تحديات في إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي، مما يوضح حدود التقدم الذاتي للصين في بعض المجالات.