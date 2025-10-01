الصين تتحدى أمريكا.. ثورة تكنولوجية بلا حدود

في مدينة هانغتشو الصينية، انطلقت النسخة الرابعة من المعرض العالمي للتجارة الرقمية، حيث عرضت الصين أحدث ابتكاراتها التكنولوجية على مساحة تفوق 21 ملعب كرة قدم.
منتجات مبتكرةمن روبوتات تقاتل في حلبة إلى روبوتات تنظيف المراحيض، مرورًا بسيارات كهربائية ذات تنافس شرس، والعديد من الأجهزة الذكية التي تظهر تفوق الصين في التكنولوجيا.
تسلا وصعوبة السوقرغم تواجد شركة تسلا بفيديوهات روبوتات «الإنسان الآلي» وسيارة سايبرترك، إلا أن السيارة غير معتمدة في الصين، ومبيعات تسلا تتراجع بسبب المنافسة الصينية القوية.
السياسة والتوتراتأرسل المعرض رسالة واضحة: محاولات إدارة ترمب لعزل الصين في مجال التكنولوجيا لم تنجح، حيث شارك أكثر من 11 ألف مشترٍ دولي بزيادة 64% عن العام السابق.
الصين تدعو للتعاونالمسؤولون الصينيون دعوا لتعزيز التعاون العالمي في الاقتصاد الرقمي، بينما يصف ترمب الصين بأنها «سرقت» من الولايات المتحدة.
دعم المواهب الأجنبيةوتقدم الصين تأشيرات جديدة لتسهيل دخول خريجي العلوم والهندسة لدعم تطور التكنولوجيا، في خطوة تعكس انفتاحها على المواهب العالمية.
iFlyTek تتحدى العقوباتورغم الحظر الأمريكي، تواصل شركة iFlyTek تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحقق نجاحات كبيرة، مع منتجات جديدة مثل جهاز تصحيح الامتحانات وروبوتات متعددة اللغات.
الاعتماد على الذاتزعيم الصين شي جينبينغ يدعو إلى «الاعتماد على الذات» في التكنولوجيا لتجنب التبعية الأجنبية، مع التركيز على بناء نظام تقني مستقل.
تحديات الربحيةلكن مع وجود فائض تجاري ضخم، تبقى التساؤلات حول قدرة الشركات الصينية على تحقيق أرباح مستدامة وسط المنافسة العالمية والقيود الأمريكية.
مستقبل التكنولوجياكما أن شركات ناشئة مثل DeepSeek تواجه تحديات في إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي، مما يوضح حدود التقدم الذاتي للصين في بعض المجالات.
