بعد «بلطجة سوق أبو دياب».. الأمن المصري ينهي حياة «صدّام»

كتبت أجهزة الأمن المصرية نهاية «أسطورة» شخص شديد الخطورة يدعى «صدام» بعد تورطه في أعمال «بلطجة» وفرض إتاوات على المواطنين.

وقد لقي «صدام» مصرعه (الأحد)، في تبادل كثيف لإطلاق النار مع الشرطة بمحافظة قنا، أثناء مداهمة مكان اختبائه بمركز دشنا بعدما نجحت في تحديد مكانه.

وخلال الفترة الماضية كثفت أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم عقب تورطه في أحداث سوق أبو دياب، التي انتشر فيديو لها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أغسطس الماضي، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو صادماً لاشتباكات عنيفة باستخدام الأسلحة النارية في أحد الأسواق الشعبية بمحافظة قنا وسط البلاد.

ووثقت الواقعة كاميرا مراقبة، يظهر فيها طرفان يتبادلان إطلاق النيران بسوق أبو دياب بمركز دشنا في محافظة قنا، وتطاير الرصاص في كل اتجاه، وهرع المارة إلى الاحتماء، وسط حالة من الرعب.

وأظهر فيديو آخر «صدام» وهو يطالب الباعة والمواطنين بإخلاء المنطقة حاملاً سلاحه، وأطلق الرصاص تهديداً لأحد الأشخاص وقد رفض الانصياع لمطلبه.

وتمكنت قوات الشرطة حينها من ضبط ثلاثة متهمين في الواقعة، بينما لاذ المتهم الرئيسي بالفرار.

ونجحت الشرطة في تحديد موقع اختبائه، ونفّذت حملة أسفرت عن مواجهة مسلحة انتهت بمصرعه.