«يوتيوب» تدفع لـ «ترمب»: تسوية بـ24.5 مليون دولار

بعد تعليق حسابه في أعقاب اقتحام الكونغرس الأمريكي في الـ6 من يناير عام 2021، انتصر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في معركته القضائية ضد منصة «يوتيوب»، إذ أعلنت الشركة التابعة لـ«ألفابت» تسوية مالية ضخمة بلغت 24.5 مليون دولار.

كيف بدأت الأزمة؟

أقدمت يوتيوب على تجميد قناة ترمب ومنعه من نشر أي محتوى جديد، بدعوى أن الفيديوهات قد تؤدي إلى مزيد من العنف، عقب أحداث الشغب التي شهدها مبنى الكابيتول.

وردًا على ذلك، رفع ترمب دعوى قضائية ضد الشركة في أكتوبر 2021، متهمًا إياها بـ«قمع حرية التعبير»، واستهدفت الدعوى أيضًا شركات تواصل اجتماعي أخرى.

تفاصيل المبلغ الضخم

بحسب وثائق المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا: فإن 22 مليون دولار ستذهب مباشرة لترمب. لكنه قرر التبرع بالمبلغ لصندوق ترميم ناشيونال مول وبناء قاعة احتفالات في البيت الأبيض.

وإضافة إلى تعويض ترمب، سيتم توزيع 2.5 مليون دولار على أطراف أخرى في القضية، من بينهم الكاتبة نعومي وولف والاتحاد المحافظ الأمريكي.

ماذا قال محامي ترمب؟

صمت يوتيوب

هل تغيّرت قواعد اللعبة؟

من جانبه، علق محامي ترمب، جون كويل على التسوية قائلًا: «لو لم يُنتخب مجددًا، كنا سنبقى في المحاكم سنوات. لكن مع عودته، تغيّر كل شيء».ورغم ضخامة الحدث، رفضت يوتيوب التعليق رسميًا على التسوية حتى الآن.هذه التسوية قد تفتح الباب أمام قضايا جديدة من شخصيات عامة ضد شركات التكنولوجيا العملاقة، في ظل الجدل المتزايد حول حرية التعبير على المنصات الرقمية.