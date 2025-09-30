في ضربة تنظيمية جديدة لعمالقة التكنولوجيا الصينية في أسواق آسيا، أعلنت لجنة المنافسة الإندونيسية أمس (الإثنين) فرض غرامة قدرها 15 مليار روبية إندونيسية (حوالى 900 ألف دولار أمريكي) على شركة «TikTok»، التابعة لـ«بايت دانس»، بسبب تأخرها في الإبلاغ عن صفقة استحواذها على منصة التجارة الإلكترونية المحلية «توكوبيديا».

جاء إعلان لجنة المنافسة الإندونيسية بعد تحقيقات كشفت عن انتهاك قوانين المنافسة، وأمرت اللجنة الشركة بدفع الغرامة خلال 30 يوماً من تأكيد القرار.

الشركة لم تبلغ الجهات التنظيمية

ووفقاً لبيان رسمي للجنة المنافسة، أكملت «TikTok» صفقة شراء 75.01% من «توكوبيديا» في يناير 2024 مقابل 840 مليون دولار من مجموعة GoTo المحلية، ما سمح لها بإعادة إطلاق خدمات التسوق عبر TikTok Shop بعد حظرها في سبتمبر 2023، ومع ذلك، لم تبلغ الشركة الجهات التنظيمية خلال الـ30 يوماً المطلوبة بموجب قانون المنافسة رقم 5 لعام 1999، ما يُعد انتهاكاً يهدف إلى ضمان الشفافية في الاندماجات الكبرى.

وقال متحدث باسم لجنة المنافسة الإندونيسية إن «هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الامتثال لقوانين المنافسة وحماية السوق المحلية»، مضيفاً أن التحقيقات مستمرة لتقييم تأثير الصفقة على المنافسة في سوق التجارة الإلكترونية، الذي يسيطر عليه «تيك توك» بنسبة تصل إلى 30%.

حملة إندونيسية المنصات ضد الأجنبية

ولم يصدر تعليق فوري من «TikTok» حتى الآن، لكن مصادر قريبة من الشركة أشارت إلى أنها قد تطعن في القرار أمام المحاكم الإدارية، معتبرة أن التأخير «كان فنياً».

ويأتي هذا العقاب في سياق حملة إندونيسية أوسع ضد المنصات الأجنبية، إذ حظرت الحكومة TikTok Shop سابقاً لأسباب تتعلق بالحماية الاستهلاكية ودعم الشركات المحلية، ما دفع «بايت دانس» إلى الشراكة مع «توكوبيديا» للعودة إلى السوق.

وأكدت حماية المنافسة أن الصفقة لا تُشكل احتكاراً مباشراً، لكن التأخر في الإبلاغ يُعد مخالفة إجرائية تُعاقب عليها بغرامات تصل إلى 50 مليار روبية في الحالات الأشد.

أكبر سوق للتجارة الإلكترونية

وتُعد إندونيسيا أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في جنوب شرق آسيا، إذ بلغ حجمها 53 مليار دولار في 2024 وفقاً لتقارير Statista، مدفوعاً بنسبة انتشار الإنترنت بنحو 78% وأكثر من 200 مليون مستخدم، ومع ذلك، تُفرض الحكومة قيوداً صارمة على المنصات الأجنبية لحماية الشركات المحلية، كما في حظر TikTok Shop.

وتتطلب قوانين المنافسة الإندونيسية الإبلاغ عن الاستحواذات الكبرى إلى لجنة المنافسة الإندونيسية خلال 30 يوماً، وأدى فشل «TikTok» في الامتثال إلى غرامة 15 مليار روبية (حوالى 900 ألف دولار)، كما أعلنت لجنة المنافسة.