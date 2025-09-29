تابعوا عكاظ على

افتتحت الصين أعلى جسر معلق فولاذي في العالم بمقاطعة قويتشو جنوب غرب البلاد، بارتفاع 625 متراً فوق نهر بييبان، ليختصر وقت العبور عبر كانيون هواجيانغ الكبير من ساعات إلى دقائق، في حدث يعكس قوة الابتكار الصيني في مواجهة الطبيعة الوعرة.





ويعد الجسر الذي يمتد لمسافة إجمالية 2,890 متراً مع فتحة رئيسية تبلغ 1,420 متراً، يحمل الطريق السريع Guizhou S57 الذي يربط بين منطقتي ليوزي وأنلونغ الخاصتين، إنجازاً هندسياً يتجاوز الجسر السابق الحائز على الرقم القياسي، جسر بييبانجيانغ، الذي يبلغ ارتفاعه 565.4 متر، ويقع على بعد نحو 100 كيلومتر فقط.

بدأ بناء الجسر في عام 2022، واستغرق أكثر من 3 سنوات ليكتمل، مستفيداً من تقنيات متقدمة في مقاومة الرياح والإنشاءات عالية الارتفاع، ما أدى إلى تسجيل 21 براءة اختراع، ودمج إنجازاته في المعايير الوطنية لإنشاء الجسور.

ووفقاً لإعلان الحكومة المحلية، يقطع الجسر وقت العبور عبر كانيون هواجيانغ العميق من ساعتين كاملتين عبر الطرق الجبلية المتعرجة إلى دقيقتين فقط، مما يُحدث ثورة في التنقل اليومي للسكان المحليين ويفتح أبواباً جديدة للسياحة في المنطقة الريفية المنعزلة سابقاً.

وخلال حفل الافتتاح، شهد الحضور اختباراً مذهلاً لستار الماء، حيث اندمج رذاذ المياه مع أشعة الشمس ليخلق قوس قزح ساحراً فوق الكانيون، كما أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس إدارة النقل في المقاطعة زانغ يين: «الجسر ليس مجرد هيكل معدني، بل رابط حياة يربط بين المستقبل والحاضر، ويُعزز التنمية الريفية في قويتشو»، وأضاف أن الجسر سيساهم في إنشاء مركز للرياضات المتطرفة في قاع الكانيون، ما يجذب السياح العالميين ويُعزز الاقتصاد المحلي الذي يعاني من الفقر النسبي بسبب التضاريس الصعبة.

ويعد الجسر، الذي يرتفع إلى ارتفاع يقارب برج شنغهاي، الإضافة الأحدث إلى شبكة الجسور الضخمة في قويتشو، التي تضم الآن نصف الجسور العالمية الأعلى، ويُبرز النهج الصيني في بناء الجسور في المناطق الجبلية، ومع ارتفاع أبراجه الرئيسية إلى 332 متراً يُشكل الجسر معجزة هندسية تجمع بين الفولاذ والحكمة، كما وصفته الحكومة المحلية في قصيدة احتفالية: «فولاذ كشبكة، وحكمة كمراسٍ، تحت السماء المقوسة يمتد جسر أخضر».

وتقع مقاطعة قويتشو في جنوب غرب الصين وهي إحدى أفقر المقاطعات في البلاد، وتتميز بتضاريسها الجبلية الوعرة وكارستية المناظر الطبيعية، ما يجعل الاتصالات بين المناطق الريفية تحدياً كبيراً تاريخياً، ومع ذلك، شهدت قويتشو طفرة هائلة في البنية التحتية خلال العقود الأخيرة، حيث أصبحت تُلقب بـ«متحف الجسور العالمي»، إذ تضم حالياً أكثر من 32 ألف جسر مكتمل أو قيد الإنشاء، وتشمل نصف عدد الجسور الـ100 الأعلى في العالم.

وبدأت هذه الثورة في الثمانينات، حيث تضاعف عدد الجسور 10 مرات، مدعومة بتقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار للرصد، وتهدف إلى إحياء المناطق الريفية، وتعزيز السياحة، وتقليل الفقر من خلال تسهيل التجارة والتنقل.