تطوير كبسولات لعلاج التهاب الدماغ والألزهايمر

في خطوة واعدة نحو تطوير علاجات جديدة للأمراض العصبية التنكسية مثل الألزهايمر وباركنسون، نجح فريق من الباحثين البيولوجيين وعلماء الأعصاب بمعهد هيوستن ميثوديست للأبحاث بالولايات المتحدة الأمريكية في تطوير كبسولات صغيرة معدلة بيولوجياً للحد من التهاب الدماغ دون أن يرفضها الجهاز المناعي.

وأوضحت الدراسة أن الكبسولات التي يبلغ حجمها تقريباً حجم حبة الرمل، يمكن أن تحيط بخلايا دماغية بشرية تسمى الخلايا النجمية، ويمكن زرعها في الدماغ، لدفعها لإفراز بروتين مضاد للالتهابات يسمى «مضاد مستقبلات إنترلوكين-1» إلى البيئة المحيطة، وبالتالي تقليل الاستجابات الالتهابية بشكل كبير.

وقال قائد الدراسة الدكتور روبرت كرينسيك، من معهد هيوستن ميثوديست للأبحاث، إن الكبسولات تشكل حاجزاً مادياً بين الخلايا النجمية المزروعة وأنسجة الدماغ، ما يسمح بإفراز البروتينات المضادة للالتهابات مع تجنب الرفض المناعي والانتشار غير المرغوب فيه في الدماغ.