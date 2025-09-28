مصرع 36 شخصاً بتدافع دموي في تجمع لممثل هندي

تحوّل تجمع سياسي حاشد في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند إلى مأساة دامية، بعدما أسفر تدافع بين الحشود عن مقتل 36 شخصاً وإصابة العشرات، بينهم أطفال، وفق ما أكدته السلطات المحلية.

تفاصيل المأساة

حدثت الواقعة مساء أمس (السبت) خلال فعالية انتخابية للممثل الشهير جوزيف فيجاي تشاندراسيخار الذي تحول إلى العمل السياسي. وفاق الحشد الكبير الطاقة الاستيعابية للمكان، ما أدى إلى فوضى عارمة وانهيار الصفوف الأمامية.

حصيلة الضحايا

وأعلن رئيس وزراء الولاية إم. ك. ستالين أن بين الضحايا 8 أطفال، فيما نُقلت عشرات الحالات إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج من إصابات متفاوتة.

صدمة وغضب

هذه الحادثة أثارت حالة من الحزن والذهول في أوساط سكان تاميل نادو، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل في أسباب سوء التنظيم والفشل في السيطرة على التدافع.