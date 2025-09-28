فيتنام تُخلي مئات الآلاف قبل إعصار مدمر

بدأت السلطات الفيتنامية عمليات إجلاء واسعة النطاق اليوم (الأحد) مع اقتراب إعصار بوالوي من السواحل بسرعة تفوق التوقعات، وسط تحذيرات من رياح عاتية وأمطار غزيرة قد تتسبب في كوارث طبيعية.

قوة العاصفة

وأعلنت هيئة الأرصاد الفيتنامية أن الإعصار كان على بعد 200 كيلومتر فقط شرق الساحل الأوسط، متجهًا نحو الشمال الغربي بسرعة عالية، مع توقع وصوله إلى اليابسة مساء اليوم (الأحد) بين إقليمي كوانج تري ونجي آن.

مخاطر جسيمة

وتحمل العاصفة رياحًا تصل سرعتها إلى 133 كيلومترًا في الساعة، وأمواجًا يزيد ارتفاعها عن متر واحد، إضافة إلى أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات وانهيارات أرضية في المناطق الجبلية.

إخلاءات جماعية

مدينة دا نانج وحدها أعلنت خططًا لإجلاء أكثر من 210 آلاف شخص، بينما تعمل مدينة هوي على إخلاء 32 ألفًا من سكانها الساحليين. ومنعت السلطات القوارب من الإبحار وأمرت سكان المناطق الخطرة بإتمام الإخلاء بحلول الخامسة مساءً.

توقف الطيران

وأكدت هيئة الطيران المدني تعليق العمليات في أربعة مطارات ساحلية، من بينها مطار دانانج الدولي، وإعادة جدولة عدد كبير من الرحلات الجوية حتى زوال الخطر.