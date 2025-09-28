ضابط هجرة أمريكي يطيح بمحتجة داخل محكمة نيويورك

في حادثة أثارت موجة غضب واسعة، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إعفاء أحد ضباط الهجرة من مهماته بعد أن ظهر في مقاطع فيديو وهو يدفع امرأة إكوادورية إلى الأرض داخل محكمة الهجرة في مانهاتن، خلال احتجاجها على اعتقال زوجها.

تفاصيل المشهد

وقعت الحادثة في مبنى 26 فيدرال بلازا، أحد أبرز مواقع جلسات الهجرة في نيويورك. وأظهر مقطع فيديو الضابط وهو يعتدي على السيدة مونيكا موريتا-غالارزا أمام الصحفيين والمتطوعين، عقب توقيف زوجها خلال جلسة لجوء.

إصابة ونقل للمستشفى

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن المرأة أصيبت في رأسها ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن تغادر بعد ساعات. فيما بقي الغموض يحيط بالوضع القانوني لزوجها وأسباب اعتقاله.

رد رسمي

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين تصرف الضابط بأنه «غير مقبول» ولا يعكس قيم جهاز الهجرة والجمارك الأمريكي، مؤكدة فتح تحقيق شامل في الواقعة، لكنها امتنعت عن توضيح ما إذا كان الضابط قد أُوقف نهائيًا عن العمل أو مجرد إعفائه مؤقتًا.

غضب واسع

وسارع مسؤولو مدينة نيويورك إلى إدانة الاعتداء وطالبوا بمحاسبة الضابط، معتبرين أن الحادثة تعكس قسوة غير مبررة في تعامل السلطات مع قضايا المهاجرين.