منتجات شائعة تدمر بشرتك دون أن تدري

في عالم العناية بالبشرة، قد تبدو بعض المنتجات اليومية آمنة، لكنها في الحقيقة تحمل مخاطر خفية تهدد صحة الجلد على المدى الطويل. طبيب جلدية بارز كشف لصحيفة ديلي ميل قائمة من أربع أدوات ومنتجات شهيرة يجب الابتعاد عنها تمامًا إذا كنت تريد بشرة صحية ونضرة.

مقشر المشمش

المقشرات الحبيبية الرخيصة مثل مقشر المشمش قد تجرح الجلد وتضعف حاجزه الواقي، مما يزيد الجفاف والالتهاب، خصوصًا مع البشرة الحساسة أو المعرّضة لحب الشباب. والبديل الأفضل هو المقشرات الكيميائية اللطيفة مثل AHA وBHA.

فرش الوجه

فرش تنظيف الوجه قد تسبب احمرارًا وتهيّجًا، وتفاقم مشاكل مثل الوردية وحب الشباب، خصوصا عند استخدامها مع منظفات قوية. والخيار الأكثر أمانًا هو غسل الوجه بأصابع اليدين ومنظف لطيف.

شرائط الرؤوس السوداء

رغم الشعور المؤقت بالراحة، إلا أن هذه الشرائط تزيل طبقة الحماية الطبيعية للبشرة، وقد تؤدي لتلف الأوعية الدقيقة. ولذا يُفضل الاعتماد على حمض الساليسيليك الذي ينظف المسام بعمق ويمنع انسدادها.

مناديل المكياج

المناديل المبللة تحتوي غالبًا على كحوليات مهيجة وتترك بقايا ضارة على الجلد، ما يسرّع علامات الشيخوخة. والأفضل استخدام زيوت لطيفة أو ماء ميسيلار لإزالة المكياج بأمان.

نصيحة أخيرة

الوقت والاختيار الصحيح للمنتجات هما السر الحقيقي لبشرة صحية، بينما الحلول السريعة والرخيصة قد تترك آثارًا طويلة الأمد يصعب علاجها.