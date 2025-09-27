أعلنت الشرطة الإيطالية اليوم (السبت) اكتشافاً مذهلاً لمصنع سري لإنتاج السجائر المقلدة غير القانونية داخل كازينو مهجور، يقع على بعد نحو 120 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة روما، في منطقة بوميزيا الصناعية.

ووفقاً للسلطات الإيطالية يُقدر أن المصنع كان ينتج ما يصل إلى 300 مليون سيجارة مقلدة، ما يجعله واحداً من أكبر العمليات غير الشرعية في أوروبا، وفقاً لتقارير الشرطة المالية.

مصنع داخل أنفاق

وتم الكشف عن المصنع المخفي داخل أنفاق تحت الأرض وغرف سرية مرتبطة بالكازينو المهجور، في عملية مداهمة واسعة النطاق، قادها محققو الشرطة المالية، التابعون للمكتب الإقليمي في روما، حيث وُجدت آلات إنتاج متقدمة قادرة على إنتاج ملايين السجائر يومياً.

ووفقاً للتحقيقات الأولية تم العثور على مخزون هائل من المواد الخام مثل التبغ المهرب والورق المعالج، كما تم القبض على عدة عمال أجانب، من ضمنهم لاجئون أوكرانيون يُشتبه في استغلالهم في ظروف عمل قاسية.

تهريب السجائر صناعة سوداء تُكلف الاقتصاد الملايين

ويُعد تهريب وإنتاج السجائر غير الشرعية مشكلة مزمنة في إيطاليا، حيث يُقدر حجم السوق السوداء بأكثر من 10 مليارات يورو سنوياً، وفقاً لتقارير مكتب المدعي العام الأوروبي، وغالباً تكون هذه العمليات مرتبطة بالمنظمات الإجرامية مثل الكامورا في نابولي أو عصابات صقلية، التي تستغل المناطق الصناعية المهملة والموانئ لتهريب التبغ من شرق أوروبا أو شمال أفريقيا.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت إيطاليا سلسلة من المداهمات الكبرى؛ على سبيل المثال، في يوليو الماضي، دمر مكتب المدعي العام الأوروبي مصنعاً هائلاً في مقاطعة فودجا بأبوليا، قادراً على إنتاج مليوني سيجارة يومياً، ما أدى إلى خسائر ضريبية تقدر بـ80 مليون يورو سنوياً. وفي يونيو، تم تفكيك شبكة تهريب مشتركة بين رومانيا وإيطاليا، أما في يناير، فكانت هناك عملية في باليرمو أسفرت عن مصادرة 22 طناً من السجائر.

وتربط السلطات الإيطالية هذه العملية بشبكات دولية، وقد أدت المداهمة إلى مصادرة معدات بقيمة تزيد على مليون يورو، مع استمرار التحقيقات للكشف عن الروابط مع عصابات أكبر، حيث يأتي هذا الاكتشاف في وقت تشهد فيه إيطاليا حملات مكثفة لمكافحة «توباكوبولي»، أي الفساد في سوق التبغ، حيث اتهمت شركات عملاقة مثل فيليب موريس بالتواطؤ مع مسؤولين جمركيين للسيطرة على السوق.