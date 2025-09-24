محاولة اغتيال ترمب.. المتهم يفشل في الانتحار ويواجه مصيراً قاتماً

أصدرت هيئة محلفين فيدرالية أمس (الثلاثاء) حكماً بإدانة راين ويسلي روث (59 عاماً) في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد محاكمة امتدت 12 يوماً دافع خلالها عن نفسه.

مشهد درامي

وخلال جلسة النطق بالحكم في المحكمة الفيدرالية بفلوريدا، حاول روث طعن نفسه في الرقبة باستخدام قلم، قبل أن يتمكن الحراس من السيطرة عليه وتقييده وإخراجه مكبلاً ثم إعادته لاحقاً إلى القاعة.

التهم والعقوبة

أدين روث بعدة تهم من بينها: محاولة اغتيال مرشح رئاسي، والاعتداء على عنصر فيدرالي، وجرائم مرتبطة بالأسلحة النارية. ومن المقرر النطق بالحكم في 18 ديسمبر القادم، إذ يواجه عقوبة السجن المؤبد.

ردود الأفعال

وصف ترمب المتهم عبر منصته «تروث سوشال» بأنه «رجل شرير بنوايا خبيثة»، بينما هنأت وزيرة العدل بام بوندي فريق الادعاء، مؤكدة أن الحكم يثبت التزام الدولة بمحاسبة من يلجأ إلى العنف السياسي.

خلفية المحاولة

تعود الحادثة إلى 15 سبتمبر 2024 عندما رصد أحد عناصر الخدمة السرية روث مسلحاً قرب مضمار الغولف الخاص بترمب في فلوريدا. أطلق العنصر النار باتجاهه، قبل أن يفر روث بسيارة ويُلقى القبض عليه لاحقاً.

وخلال تفتيش مقر إقامته، عُثر على رسالة بخط يده كتب فيها: «كانت هذه محاولة لاغتيال دونالد ترمب، لكنني آسف جداً لأنني خذلتكم».

محاولات سابقة

هذه ليست المرة الأولى التي ينجو فيها ترمب من محاولة اغتيال؛ ففي 13 يوليو 2024 أطلق توماس ماثيو كروكس (20 عاماً) النار خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، فأصيب ترمب إصابة طفيفة في أذنه وسط فوضى عارمة.