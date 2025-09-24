صرخة أم على الرصيف.. ولادة تهز شوارع قنا

أثار مقطع متداول من محافظة قنا حالة من الصدمة، بعدما ظهرت سيدة في حالة إعياء شديد عقب وضع مولودها على أحد الأرصفة بالقرب من مجمع المواقف، وسط ذهول المارة.

نزيف ومعاناة

أكد شهود عيان أن السيدة كانت غارقة في دماء الولادة وغير قادرة على الحركة، بينما رقد إلى جوارها طفلها الرضيع حديث الولادة وطفل آخر لا يتجاوز عامه الثاني. وأوضحوا أن الأم دخلت في نزيف حاد أفقدها توازنها وكاد أن يودي بحياتها.

تدخل عاجل

تم استدعاء الإسعاف لنقل الأم وطفليها إلى مستشفى قنا العام، حيث تخضع حالياً للرعاية الطبية العاجلة. السلطات من جانبها أعلنت اتخاذ إجراءات لحماية الطفلين وضمان سلامتهما.

لغز الهوية

حتى الآن لم تُعرف هوية السيدة، ما زاد الغموض حول قصتها. وأثار وجود طفل ثانٍ بجوارها تساؤلات عن مصير الأسرة وغياب الأب، وسط تكهنات بوجود مشاكل أسرية أو ضغوط اجتماعية دفعتها لهذه النهاية المؤلمة.

غضب وتعاطف

الصور التي انتشرت بسرعة على مواقع التواصل أشعلت حالة واسعة من الغضب والتعاطف، حيث طالب نشطاء بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة، فيما دوّن معلقون عبارات مثل: «مشهد يفطر القلب.. لا يجوز أن تلد سيدة على الرصيف»، متسائلين عن دور الزوج والعائلة.