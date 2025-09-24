أعلن ممثلو الادعاء في ميلانو (الثلاثاء)، عن تفكيك شبكة إجرامية يقودها سوريون متهمون بغسل أكثر من 17 مليون يورو (نحو 20 مليون دولار) من عائدات تهريب المخدرات في إيطاليا وفرنسا، من خلال تحويل النقود إلى سبائك ذهب لإخفاء الأصول ونقلها عبر الحدود.

وشملت عملية الاعتقال التي نفذتها شرطة الأموال خمسة أشخاص رئيسيين، ثلاثة سوريين، واثنين من مساعديهم الإيطاليين في منطقتي بيدمونت ولومبارديا شمال إيطاليا، مع مصادرة النقد والأدلة، في عملية مشتركة أوروبية ناجحة أبرزت التعاون الدولي ضد الجريمة المنظمة.

ووفقًا لبيان المدعين العامين في ميلانو، جمعت الشبكة، التي تعمل على مدى 10 أشهر، الأموال النقدية من صفقات مخدرات في فرنسا – معظمها كوكايين وحشيش – ونقلتها في سيارات مزودة بحجرات سرية عبر الحدود إلى منطقة أليساندريا في بيدمونت، حيث حولتها إلى سبائك ذهب لتسهيل التخزين والنقل.

شبكة متخصصة في غسل الأموال

وقال المدعي الرئيسي أنطونيو دي بييترو في مؤتمر صحفي، «هذه الشبكة السورية المتخصصة في الغسل كانت تستغل الطرق الجبلية الحدودية لنقل ملايين اليوروات دون اكتشاف» مشيرًا إلى أن التحقيق كشف عن روابط محتملة مع شبكات أكبر في الشرق الأوسط.

وكشفت السلطات الإيطالية أن عملية الاعتقال تمت بتنسيق مع المديرية الوطنية الإيطالية لمكافحة المافيا، ومكتب المدعي العام في مرسيليا، ووكالة يوروجست للتعاون القضائي، ويوروبول للشرطة الأوروبية، ما أدى إلى مصادرة 17 مليون يورو نقدًا، بالإضافة إلى سيارات وأدوات غسل.

وأجرى التحقيقات فريق مشترك بين شرطة الضرائب الإيطالية والحرس الوطني الفرنسي في مرسيليا، حيث بدأت الشبهات في صفقات مخدرات كبيرة في موانئ الجنوب الفرنسي، وأوضح مسؤول يوروبول في بيان أنه «كانت الشبكة تحول النقد إلى ذهب في ورش سرية قرب الحدود، مستفيدة من ارتفاع أسعار الذهب العالمية لتجنب التتبع المالي».

ضربة قوية لتهريب المخدرات

وتأتي هذه الضربة في سياق حملة أوروبية واسعة ضد غسل الأموال، حيث سجلت إيطاليا مصادرة 1.2 مليار يورو من جرائم المخدرات في 2024 وحدها، مع تركيز على الشبكات المهاجرة، وأثارت العملية إشادة من السلطات الأوروبية، وقال رئيس يوروبول كاترين دي بول، في تغريدة: «التعاون الدولي يُسقط الشبكات الإجرامية، وهذه ضربة قوية لتهريب المخدرات في المتوسط».

وفي إيطاليا، أكد وزير الداخلية ماتيو سالفيني أن «الحدود ليست مفتوحة للجريمة، وسنستمر في مكافحة الشبكات السورية والمافيا»، في حين أن التحقيقات مستمرة لكشف روابط إضافية، مع مخاوف من أن الشبكة جزء من منظومة أكبر تشمل لبنان وسورية، حيث يُقدر حجم غسل المخدرات في أوروبا بنحو 30 مليار يورو سنويًا.