اكتشاف آلية لتقوية العظام في الجسم تعالج الهشاشة

اكتشف باحثون من جامعة لايبزيغ في ألمانيا وجامعة شاندونغ في الصين آلية رئيسية لتقوية العظام في الجسم، قد تستخدم لعلاج مرض هشاشة العظام.



وحددت الدراسة الجديدة، التي أجراها الباحثون من الجامعتين، مُستقبِل الخلايا «GPR133» المعروف أيضاً باسم «ADGRD1»، بوصفه عاملاً أساسياً في كثافة العظام؛ إذ يلعب دوراً كبيراً في تنشيط الخلايا البانية للعظم.

وأجرى الباحثون اختبارات على فئران كان مُستقبِل الخلايا «GPR133» غائباً لديها، ليجدوا أن هذه الفئران نشأت بعظام ضعيفة، وكان لديها أعراض تُشبه هشاشة العظام.

ومع ذلك، عندما نشَّطوا هذا المُستقبِل بواسطة مادة كيميائية تُسمى «AP503»، وجدوا أن كثافة العظام وقوتها تحسنتا بشكل ملحوظ.

ومن جهتها قالت إينيس ليبشر، عالمة الكيمياء الحيوية في جامعة لايبزيغ: باستخدام مادة «AP503» تمكنَّا من زيادة قوة العظام بشكل ملحوظ لدى الفئران المُصابة بهشاشة العظام، إذ تعمل «AP503» كزِرٍّ بيولوجي يُحفِّز الخلايا البانية للعظم على العمل بجهد أكبر، وننصح باستخدام هذه المادة جنباً إلى جنب مع التمارين الرياضية، لتقوية العظام بشكل أكبر.

ولفتت ليبشر، إلى أنه بينما تستند النتائج إلى نموذج حيواني، فمن المرجح أن تكون العمليات الأساسية متشابهة لدى البشر، وإذا تأثر مُستقبِل الخلايا «GPR133» بالتغيرات الجينية وأصبح غائباً، تُظهر الفئران علامات فقدان كثافة العظام في سن مبكرة، وذلك على غرار هشاشة العظام لدى البشر.



ومن جانبهم قال الباحثون إنه إضافة لعلاج هشاشة العظام، فإن دراستهم قد تساعد أيضاً في تقوية العظام السليمة.

وتعتبر هشاشة العظام حالة خطيرة تصيب ملايين الأشخاص حول العالم. وفي حين أن العلاجات المتاحة قد تُبطئ تطور الحالة، فإنه لا توجد طريقة لعكس مسارها أو علاجها بشكل كامل.