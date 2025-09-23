شهدت رحلة جوية تابعة لشركة إنديجو الخاصة للطيران في الهند بين كانبور ودلهي، حالة من الفوضى والذعر الشديد عندما اكتشف راكب فأراً يقفز داخل المقصورة، ما أدى إلى إخلاء جميع الـ140 راكباً فوراً وتأخير الرحلة لمدة ثلاث ساعات كاملة.

وأثار الحادث، الذي وقع في مطار كانبور، صدمة بين الركاب، خصوصاً النساء اللواتي أثارت صرخاتهن حالة هلع جماعي، ودفع الطاقم إلى اتخاذ إجراءات أمنية فورية لتجنب أي مخاطر محتملة.

ووفقاً لتقارير السلطات المطارية، كانت الرحلة 6E-2346 قد أكملت إقلاعها من دلهي وأنهت هبوطها في كانبور، وكان جميع الركاب قد أنهوا الصعود بحلول الساعة 2:55 مساءً، عندما لاحظ أحد الركاب الفأر يتحرك داخل الكابينة، وأبلغ الراكب الطاقم فوراً، ما أدى إلى إجلاء الجميع بأمان خلال دقائق، وإجراء عملية بحث مكثفة استمرت ساعة ونصف للعثور على الحيوان.

إخلاء الركاب

وأكد مسؤول الإعلام في المطار، فيفيك سينغ، لوسائل إعلام محلية أنه «تم إخلاء الركاب كإجراء وقائي لضمان السلامة، وتم توفير مشروبات وترتيبات لتخفيف الإحباط الناتج عن التأخير»، وانطلقت الرحلة -التي كانت مقررة الوصول إلى دلهي الساعة 4:10 مساءً- الساعة 6:03 مساءً ووصلت الساعة 7:16 مساءً، مع تعويض الركاب بوجبات خفيفة واعتذارات رسمية من الشركة.

ولم يتم الكشف بعد عن مصدر دخول الفأر، لكن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه قد يكون قد تسلل أثناء الصيانة أو من خلال الشحنات، ما أثار تساؤلات حول معايير النظافة في الطائرات، وأعرب الركاب عن غضبهم على وسائل التواصل في الهند حيث وصف أحدهم التجربة بـ«كابوس في الجو».

وتعد شركة إنديجو، أكبر شركة طيران داخلية في الهند، تتعامل سنوياً مع أكثر من 100 مليون راكب، وتُعرف بأسعارها المنخفضة وشبكتها الواسعة، لكنها واجهت حوادث غريبة سابقة مثل تحويل رحلة إلى تشيناي في أسبوع سابق بسبب تهديد قنبلة كاذب.

وحوادث الفئران على متن الطائرات ليست نادرة؛ ففي يناير الماضي، أُجلت طائرة سريلانكية في كولومبو لساعات بسبب فأر، وفي 2023، أدى فأر ألبينو وكلب بحري هاربان من حقيبة راكب إلى إرباك رحلة فيت جيت بين بانكوك وتايبيه.

وتُشكل الفئران خطراً حقيقياً لأنها قد تعض الأسلاك الكهربائية، ما يهدد السلامة الجوية، وفقاً لمنظمة الطيران المدني الدولي، التي تفرض إجراءات بحث فورية وإخلاء في مثل هذه الحالات، وفي الهند، أدت حوادث مشابهة إلى غرامات على شركات الطيران، ودعوات لتعزيز الرقابة الصحية، خصوصاً مع ارتفاع حركة الركاب بعد جائحة كوفيد-19، إذ زادت الشكاوى بنسبة 20% وفقاً لوزارة الطيران الهندية.