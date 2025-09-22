الصين تطلق مرصداً لصيد «الجسيمات الشبحية»

صيد الجسيمات المراوغة

تصميم مبتكر تحت الأرض

تحديات القياس

مفتاح لفهم الكون

في قلب الجبال جنوب الصين، وعلى عمق أكثر من 700 متر، يعمل مرصد جيانغمن للنيوترينوات في تجربة علمية فريدة تهدف إلى كشف أسرار المادة المظلمة وفهم أصل الكون، بتكلفة تجاوزت 300 مليون دولار.النيوترينوات أو «الجسيمات الشبحية»، جسيمات دقيقة للغاية شبه عديمة الكتلة، تتدفق من النجوم والانفجارات النووية باستمرار عبر كل ما حولنا، بما في ذلك أجسادنا. ويصعب رصدها مباشرة، لذا يعتمد العلماء على تسجيل تأثيرها عند اصطدامها بمادة أخرى، مما يُطلق ومضات ضوئية تكشف وجودها.يقع المرصد على عمق 700 متر ليحمي التجارب من الإشعاعات الكونية. والقلب العلمي للمشروع هو كرة ضخمة مليئة بسائل خاص يضيء عند مرور النيوترينوات، موضوعة داخل أسطوانة تحتوي على 45 ألف طن من المياه النقية. وتنتج كل اصطدامات النيوترينوات بمعدل 50 ومضة ضوئية يوميا، ما يتطلب أجهزة حساسة جدا لتسجيلها.وللوصول إلى نتائج دقيقة، يحتاج العلماء إلى تجميع 100 ألف ومضة خلال نحو ست سنوات. وتُبنى مشاريع مماثلة في اليابان والولايات المتحدة، وستسمح بمقارنة البيانات وتأكيد النتائج باستخدام طرق وتقنيات مختلفة بدءا من عام 2027.النيوترينوات موجودة منذ الانفجار العظيم، وفهم سلوكها قد يفسر كيفية تشكل الكون وتوسع المادة قبل مليارات السنين. ويرى العلماء أن هذه التجربة قد تكون خطوة تاريخية لكشف أسرار المادة المظلمة والعمليات الكونية الأولى.