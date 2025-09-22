هولندا.. التحقيق في مقتل سارق دراجة برصاص الشرطة

أعلنت الشرطة الهولندية فتح التحقيق في إطلاق رجالها النار لقتل رجل يُعتقد أنه سرق دراجة كهربائية في روتردام.

وأفادت الشرطة، في منشور على موقع إكس، بأن الحادثة وقعت بالقرب من مطعم للوجبات السريعة في ضاحية كابيلا آن دن آيسل، حيث توفي المشتبه به، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

ووفقاً لوكالة الأنباء الهولندية «إيه إن بي»، يُعتقد أن الرجل سرق دراجة فات بايك، وهي نوع من الدراجات الكهربائية ذات الإطارات الضخمة، باستخدام سلاح ناري.

وتم إرسال عناصر الطوارئ إلى مكان الحادثة، بما في ذلك طائرة مروحية. وفُتح تحقيق لمعرفة ملابسات تصرف رجال الشرطة الذين شاركوا في العملية.