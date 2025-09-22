تحذير من دواء شائع يزيد خطر الجلطات القلبية

حذّر علماء من جامعة أكسفورد البريطانية من أن بعض أدوية تنظيم الحمل الفموية من الجيل الثالث والرابع قد تزيد من خطر الإصابة بالجلطات القلبية والانسدادات الوريدية، خصوصاً لدى النساء اللواتي لديهن عوامل خطر مثل السمنة أو التدخين. ونشرت نتائج الدراسة في دورية «Britis Medical Journal»، حيث حلّل الباحثون بيانات آلاف النساء على مدى سنوات، ووجدوا أن النساء اللواتي يتناولن هذه الأنواع من الحبوب أكثر عرضة للإصابة بتجلطات بنسبة تصل إلى 1.5 إلى 2 ضعف مقارنة بمستخدمات الحبوب القديمة. الباحثون أوصوا الأطباء بضرورة تقييم التاريخ الصحي للمريضة وموازنة الفوائد والمخاطر قبل وصف هذه الأدوية، خصوصاً إذا توافرت بدائل أقل خطراً. وأكدت الدراسة، أن الخطر يزداد في الأشهر الأولى من بدء الاستخدام، ما يستدعي متابعة دقيقة. كما أوصت الجهات الصحية برفع وعي النساء حول الأعراض التحذيرية، مثل ألم الساق المفاجئ أو ضيق التنفس.