سلطعون حي يختبئ داخل أذن طفل بالمكسيك!

تحولت عطلة صيفية هادئة لعائلة مكسيكية إلى كابوس مفزع، بعدما تسلل سلطعون صغير إلى أذن طفل أثناء لهوه على الشاطئ، في واقعة وثقتها والدته وانتشرت كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كابوس مصور

المصممة والمؤثرة كيتسيا ميتري كانت تقضي إجازة برفقة عائلتها مطلع سبتمبر، حين بدأ ابنها بيدرو يشكو من ألم حاد في أذنه صارخاً: «أشعر بشيء يتحرك داخل أذني». وعلى الفور توجهت به إلى مركز طبي قريب، فيما قررت توثيق المشهد بكاميرا هاتفها بناءً على طلب الطفل نفسه.

الفيديو أظهر اللحظة المرعبة حين نجح فني طبي في إدخال ملقط دقيق إلى قناة الأذن وسحب السلطعون الأخضر الصغير حياً، وسط تأوهات الطفل وذهول الحاضرين. المشهد، الذي حصد أكثر من 22 مليون مشاهدة في أقل من أسبوعين، أثار مزيجاً من الرعب والدهشة والضحك بين المتابعين.

لحظة لن تُنسى

ميترى أوضحت لاحقاً أنها رصدت أرجل السلطعون بارزة من أذن ابنها قبل التوجه إلى الطبيب، مؤكدة أن العملية استغرقت دقائق معدودة دون أي مضاعفات. وطمأنت جمهورها قائلة: «بيدرو بخير الآن، ويعتبر الحادثة مغامرة أسطورية يرويها لأصدقائه».

حوادث نادرة لكن مرعبة

السلطعون البحري الصغير شائع على شواطئ المكسيك والمناطق الاستوائية، وغالباً ما يختبئ في الرمال أو المياه الضحلة. وعلى الرغم من ندرة دخوله أذن الإنسان، إلا أن مثل هذه الحوادث تحدث أحياناً أثناء لعب الأطفال في الرمال، ويتم التعامل معها طبياً بسهولة باستخدام أدوات بسيطة مثل الملاقط.

الحادثة التي بدأت بآلام مفاجئة وانتهت بانتزاع سلطعون حي من أذن طفل، ستظل – بلا شك – من أكثر اللحظات غرابة ورعباً في ذاكرة العائلة ومتابعيها حول العالم.