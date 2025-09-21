من أغنى سيدات العالم في 2025؟

تصدرت أربع سيدات قائمة «فوربس» لعام 2025 كأغنى نساء في العالم، بعد أن تخطّت ثرواتهن كل التوقعات، لتؤكد أسماؤهن الحضور القوي للنساء في عالم المال والأعمال.

وريثة «وولمارت» تتربع على القمة

بثروة ضخمة تبلغ 106.5 مليار دولار، تحافظ أليس والتون على موقعها كأغنى سيدة في العالم. وإلى جانب حصتها في سلسلة متاجر وولمارت، عُرفت باهتمامها بالفنون ودعمها مشاريع ثقافية وتعليمية كبرى.

إمبراطورة «لوريال»

تأتي الفرنسية فرانسواز بيتنكور مايرز في المرتبة الثانية بثروة تقدّر بـ96.2 مليار دولار. الوريثة الشرعية لعملاق مستحضرات التجميل لوريال عززت ثروة عائلتها باستثمارات إستراتيجية في صناعة الجمال والعناية بالبشرة.

قوة استثمارية من «كوتش إندستريز»

المرتبة الثالثة كانت من نصيب جوليا كوتش، التي بلغت ثروتها 81.2 مليار دولار. وقد حصلت على حصتها في مجموعة «كوتش إندستريز» الأمريكية العملاقة، وتوجهت لاستثمارات كبرى في الطاقة والصناعات، مع مساهمات بارزة في العمل الخيري.

ثروة من عالم الحلويات

في المركز الرابع جاءت جاكلين مارس بثروة قيمتها 42.2 مليار دولار. وتنحدر من عائلة «مارس» الشهيرة في مجال الحلويات والمنتجات الغذائية، وتخصص جزءاً كبيراً من ثروتها لدعم القضايا البيئية والخيرية.

هرم الثروة

تُظهر هذه القائمة أن النساء يواصلن تعزيز مواقعهن في قمة هرم الثروة العالمية، عبر إرث عائلي ضخم واستثمارات إستراتيجية ذكية، ليصبحن رموزاً مؤثرة في الاقتصاد والعمل الخيري على حد سواء.