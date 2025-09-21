روبوت يقتحم غرف العمليات في نيويورك

دور في الجراحة

مهارات مذهلة

مزايا وتحديات

في عيادة أسترا للأوعية الدموية بنيويورك، يظهر روبوت فضّي بطول 1.27 متر يُدعى «أسترا»، وهو نموذج أولي حديث تحت التدريب. ليس مجرد آلة تلوح للزبائن أو توزع منشورات، بل يسعى ليكون جزءا من العمليات الجراحية قريبا.مالك العيادة الدكتور جورج بولوتين، يأمل أن يصبح «أسترا» مساعدا للجراحين، يقدم الأدوات، ويدعم الفريق الطبي، وربما يقدم نصائح مباشرة أثناء العمليات. «هو روبوت مجهز للترقية، وسيلعب دورا مهما في المستقبل»، كما يقول بولوتين.ووفقا لصحيفة نيويورك بوست، اشتُري «أسترا» بمبلغ 20 ألف دولار، ويعمل في فروع العيادة الثلاثة. يستطيع الوقوف، والركض بسرعة 3 أميال/ساعة، وإلقاء النكات، وإرسال القبلات، ويُدار عبر هاتف بولوتين، مع تحديثات برمجية مستقبلية تزيد استقلاليته.الروبوت «أسترا» قد يقلل الحاجة إلى موظفين بشريين في بعض المهمات، لكنه يثير قلق بولوتين بشأن اختراق برمجته: «لو برمج أحدهم «أسترا» ليستخدم سكينا، سيكون إثبات الفاعل صعبا».