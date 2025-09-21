مصر.. سرداب سري داخل مقر حكومي !

فضيحة غامضة تهز محافظة قنا بصعيد مصر بعد اكتشاف حفرة وسرداب سري أسفل أحد المباني الحكومية. النيابة الإدارية أعلنت فتح تحقيق عاجل عقب العثور على ممر خفي داخل مكتب صحة دشنا يشتبه في أنه كان يُستخدم للتنقيب عن الآثار..

البداية كانت مع لجنة تفتيش تابعة لمديرية الصحة خلال جولة روتينية حين صُدمت بوجود أعمال حفر غريبة داخل المكتب.

المعاينة الميدانية كشفت مشهدا مثيرا.. حفرة بعمق خمسة أمتار وسرداب يمتد ستة أمتار مجهزة بسلم خشبي وأدوات حفر ومخبأة خلف باب جانبي يطل على حديقة المبنى.

وكشفت النيابة أن الحفرة تنتهي بسرداب أفقي طوله ستة أمتار يمتد أسفل غرف المكتب، فضلًا عن كميات كبيرة من مخلفات الحفر، وأدوات وألواح خشبية يُشتبه في استخدامها للتنقيب عن الآثار.

وأمرت النيابة الإدارية باستدعاء مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشؤون الصحية بقنا، وتكليف اللجنة الفنية بسرعة إعداد تقرير شامل حول الواقعة، مع استمرار التحقيقات.

النيابة استدعت المسؤولين المعنيين وطلبت تقريرًا فنيًّا عاجلًا وسط تكهنات بأن الواقعة قد تكشف عن شبكة أكبر تعمل في قلب مؤسسات الدولة..

وبينما التحقيقات ما زالت جارية، فإن اللغز يزداد تعقيدًا. وصرحت النيابة الإدارية، بأن التحقيقات مازالت جارية للوقوف على كال ملابسات الواقعة.