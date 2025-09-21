وعود كاذبة: شباب حلموا بأمريكا فوجدوا الاستغلال

صدمة الواقع

ظروف غير إنسانية

تهديدات واستغلال

عشرات الشباب من الفلبين وجنوب إفريقيا وكوسوفو شدّوا الرحال إلى نيويورك ضمن برنامج تبادل ثقافي برعاية حكومية أمريكية، آملين في التعلم واكتساب الخبرة. بعضهم باع مدخراته، وآخرون استدانوا من عائلاتهم، وكلهم سعوا إلى «تجربة العمر».لكن ما وجدوه عند وصولهم إلى مشاتل «كورت فايس» في لونغ آيلاند كان عكس الوعود تماماً: ساعات عمل طويلة تتجاوز 10 ساعات يومياً، ومهمات شاقة على خطوط الإنتاج، وزراعة وقطف بلا توقف حتى منتصف الليل.وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، فإنهم جرى إسكانهم في مقطورات مهترئة مكتظة، حيث يتنفسون غبار الشاحنات، ويتعايشون مع الفئران والصراصير. بعضهم حُرم حتى من أبسط وسائل الحماية، مثل الطالبة البرازيلية التي تعرضت لمبيدات سامة من دون معدات وقاية، لتسقط مريضة بطفح جلدي وتقيؤ حاد.وشاب من أوروبا الشرقية سُحقَت يده تحت رافعة شوكية، وآخرون تلقوا صراخاً وتهديدات بالترحيل إذا لم يعملوا أسرع. بدلاً من تبادل ثقافي، وجدوا أنفسهم ضحايا استغلال تجاري يخدم سلاسل متاجر كبرى مثل «وولمارت» و«كوستكو».