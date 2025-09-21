جريمة «حب مرفوض» تشعل غضباً في باكستان

تفاصيل القضية

ضحية مشهورة

جدل حول سلامة المرأة

اتهمت السلطات الباكستانية شاباً يبلغ من العمر 22 عاماً يُدعى عمر حياة بقتل مؤثرة شهيرة تبلغ 17 عاماً، بعدما رفضت الارتباط به، في جريمة وصفتها الشرطة بأنها «وحشية ونُفذت بدم بارد».كشفت التحقيقات وقوع الجريمة في يونيو الماضي بعد أن تجاهلت الفتاة سناء يوسف محاولات المتهم المتكررة للتواصل معها عبر الإنترنت. ورغم إنكاره أمام محكمة إسلام آباد، إلا أن السلطات تؤكد أن الأدلة تشير إلى تورطه.كانت المؤثرة الباكستانية تملك أكثر من مليون متابع على تطبيقات مثل تيك توك، حيث اعتادت مشاركة مقاطع عن القهوة المفضلة لديها، ومستحضرات التجميل، والأزياء التقليدية. وقد شكّل نشاطها مصدراً للدخل، في بلد لا تشارك فيه سوى ربع النساء في الاقتصاد الرسمي.أعادت هذه القضية إشعال النقاش العام حول أمن النساء في باكستان، خصوصاً بعد تعليقات لائمة للضحية على مواقع التواصل. وتزامنت مع قضايا مشابهة، منها الحكم بالإعدام الصادر في مايو الماضي ضد الباكستاني الأمريكي الذي قتل شريكته نور مقدم عام 2021 لرفضها الزواج منه.